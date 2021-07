Facebook heeft gereageerd op beweringen van de Amerikaanse president Joe Biden, die zei dat socialemediaplatforms "mensen doden" door desinformatie over coronavaccins te laten staan. Facebook-topman Guy Rosen reageert in een blogbericht en schrijft dat Facebook niet de reden is dat mensen sterven.

De regering van Biden is al langer van mening dat sociale media nog te weinig doen om desinformatie van hun platforms te weren. Volgens het Witte Huis is de verspreiding van onjuiste informatie over coronavaccins een belangrijke reden dat mensen zich niet laten vaccineren.

In zijn bericht schrijft Facebook-topman Guy Rosen dat "feiten een heel ander verhaal vertellen dan dat van de regering". "Nu het aantal besmettingen in de Verenigde Staten oploopt, kiest de regering van Biden ervoor om een handvol Amerikaanse socialemediabedrijven als schuldige aan te wijzen."

Rosen haalt onderzoeken aan die Facebook samen met Carnegie Mellon University en de universiteit van Maryland heeft uitgevoerd. Daaruit zou blijken dat in januari nog 70 procent van de Facebook-gebruikers in de VS gevaccineerd wilde worden en dat dat percentage nu op 80 tot 85 procent ligt.

Facebook zegt ook constant actie te ondernemen tegen misinformatie rondom het coronavirus. "Sinds het begin van de pandemie hebben we meer dan achttien miljoen berichten met onjuiste informatie over het coronavirus verwijderd." Ook zegt Facebook meer dan twee miljard mensen te hebben geïnformeerd over het coronavirus door ze naar officiële informatie van autoriteiten te leiden.

Volgens de recentste cijfers is inmiddels 48 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd en heeft nog 7,4 procent alleen een eerste prik gehad. Het doel van Biden was om in juli 70 procent van de bevolking gevaccineerd te hebben. De afgelopen week nam het aantal besmettingen in de VS met 70 procent toe. Vrijdag werden er 50.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd.