De Pegasus-spyware van het Israëlische bedrijf NSO Group is gebruikt bij succesvolle en pogingen tot hacks van 37 mobiele telefoons van journalisten, activisten en bedrijfsleiders over de hele wereld. Dat melden The Washington Post en zijn mediapartners op basis van eigen onderzoek.

Via de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories en Amnesty International kwamen de onderzoekers in het bezit van een lijst met 50 duizend telefoonnummers. Die nummers waren mogelijke doelwitten voor surveillance door regeringen die Pegasus gebruiken.

In het beveiligingslab van Amnesty International werden 67 smartphones via digitale forensische analyse onderzocht. Veertien daarvan vertoonden sporen van een hackpoging. 23 telefoons waren succesvol geïnfecteerd met de spyware, waaronder de telefoons van zowel de vrouw als de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi.

Op de lijst staan ook telefoonnummers van journalisten van nieuwsorganisaties zoals CNN, AP, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg News, Le Monde, The Financial Times en Al Jazeera.

Pegasus, dat is verkocht aan geselecteerde overheden en opsporingsdiensten, kan via een link mobiele telefoons hacken en in het geheim e-mails, oproepen en sms-berichten opnemen. In sommige gevallen kan het zichzelf activeren zonder dat het slachtoffer op de link klikt, aldus The Washington Post. Het is niet bekend hoeveel telefoons op de lijst doelwit waren of werden bespioneerd, aldus de Amerikaanse krant.

In reactie op de bevindingen van het consortium ontkende NSO dat haar technologie werd gebruikt tegen Khashoggi en zei dat het onderzoek gebrekkige aannames en feitelijke fouten bevatte.

Vorige maand publiceerde NSO Group haar eerste jaarlijkse 'Transparency and Responsibility Report', waarin staat dat haar producten door staten zijn gebruikt om grote terroristische aanslagen te verijdelen en drugshandelkringen te ontmantelen.

Meer bevindingen van het onderzoek zullen in de komende drie dagen bekend worden gemaakt, aldus The Washington Post.