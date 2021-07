Er zijn meer technische details gelekt over de nieuwe draadloze oortjes van Samsung, de Galaxy Buds 2. Duitse ontwikkelaar Tim Schneeberger kwam deze tegen in de bètaversie van een gelekte app die met de headset moet gaan werken, schrijft onder andere XDA News zaterdag.

De ontwikkelaar heeft zijn bevindingen gedeeld op GitHub. De app zou onder andere een nieuwe functie gaan bevatten die actieve ruisonderdrukking in een enkel oordopje inschakelt.

De optie is echter niet zichtbaar in de app. Schneeberger speculeert dat deze beschikbaar komt zodra de aangesloten oordopjes een bepaalde firmwareversie hebben gedownload. Er is ook een interactieve gebruiksaanwijzing die laat zien hoe de gebruiker de oordopjes moet dragen.

Schneeberger zegt dat de Galaxy Buds2 geen 360-gradengeluid gaan bevatten. Wel kunnen de oortjes verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk en naadloos schakelen tussen de apparaten. Volgens de ontwikkelaar krijgt elke oordop een 61 mAh-batterij en de case krijgt er een met een capaciteit van 472 mAh.

Samsung heeft zelf nog weinig technische details gegeven over de Galaxy Buds 2. Daarom is het nog niet duidelijk in hoeverre deze gaan verschillen van hun voorgangers, zoals de Galaxy Buds Pro.

Sinds dit voorjaar zijn er meerdere details over de nieuwe oortjes gelekt, zoals in welke kleuren ze gaan verschijnen. Volgens Techradar worden de Galaxy Buds 2 in augustus gepresenteerd en gaan ze rond de 179 dollar (omgerekend 152 euro) kosten.