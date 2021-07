Apple gaat geld doneren om de door overstromingen getroffen landen in West-Europa te steunen, meldt topman Tim Cook zaterdag op Twitter.

"Onze gedachten gaan uit naar diegenen die getroffen zijn door de verwoestende overstromingen in Duitsland, België en West-Europa", aldus Cook. "Apple gaat doneren om de hulpverleningsinspanningen te ondersteunen." Hoeveel geld de techgigant precies doneert, zegt hij niet.

Het dodental als gevolg van het verwoestende noodweer in het westen van Europa is inmiddels de 150 voorbij. In Duitsland kwamen zeker 90 mensen om het leven in de deelstaat Rijnland-Palts en 43 in het aangrenzende Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland. In België hebben de autoriteiten melding gemaakt van de dood van 20 personen.