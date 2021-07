Vele tienduizenden mensen kunnen nog steeds problemen ervaren bij het opvragen van een vaccinatiebewijs in CoronaCheck. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid vrijdag aan NU.nl weten. Aan de andere kant zijn de afgelopen week ook problemen verholpen waardoor het voor honderdduizenden anderen inmiddels wel zou moeten werken.

Met CoronaCheck is het sinds 24 juni mogelijk om aan te tonen dat je gevaccineerd bent. In andere landen van de Europese Unie is de app ook te gebruiken om te bewijzen dat je één of twee prikken hebt gehad.

Maar een vaccinatiebewijs ophalen gaat nog steeds niet altijd goed. Op dit moment is het grootste bekende probleem dat CoronaCheck vaccinatiegegevens niet vindt bij personen van wie geboortedag, -maand of -jaar niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

Het gaat om een groep van 170.000 mensen, laat de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. "We werken hard aan een oplossing." Ook op andere plekken kunnen ergens gegevens ontbreken, maar dit speelt volgens de woordvoerder op kleinere schaal.

Daarnaast kunnen mensen problemen ervaren als zij in hun naam een letter hebben die normaal niet in het Nederlands voorkomt (een diakritisch teken). Diakrieten komen onder meer voor in het Turkse en Poolse alfabet.

Twee eerder bekende problemen 'grotendeels opgelost'

Een week geleden liet het ministerie weten dat het in twee andere situaties nog vaak mis ging. Zo konden veel mensen die één prik hebben gehad en eerder al corona hebben gehad in veel gevallen geen vaccinatiebewijs ophalen, terwijl zij daar wel recht op hebben.

"Voor de meerderheid is het inmiddels opgelost", laat de woordvoerder over die situatie weten. Maar voor een klein aantal personen is dat nog steeds niet het geval. "Ook daar werken we aan."

Daarnaast stond de tweede prik bij 83.000 mensen op dezelfde dag geregistreerd als de eerste prik. Daarbovenop kwam dat de GGD bij 153.000 mensen niet had ingevuld dat de vaccinatie gereed was.

Beide kwesties zijn voor de in totaal 236.000 mensen nu "grotendeels opgelost", aldus de woordvoerder. Voor de eerste groep kwam de oplossing begin deze week, bij de andere vrijdag.

Ministerie: 97 procent van prikken te vinden in CoronaCheck

Inmiddels is 97 procent van alle gezette prikken terug te vinden in CoronaCheck, schat het ministerie van Volksgezondheid nu. Dat betekent dat het in 3 procent niet lukt om een vaccinatie aan te tonen.

Naar schatting gaat het in de helft van de gevallen om mensen die niet bij de GGD zijn gevaccineerd en geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens met het RIVM te delen.

Mensen die wel door de GGD zijn geprikt maar geen toestemming hebben gegeven, zouden hun vaccinatiebewijs wel gewoon moeten kunnen ophalen. CoronaCheck zoekt namelijk niet alleen bij het RIVM, maar ook direct bij de GGD naar gegevens.

In de naar schatting overige 1,5 procent van de gevallen gaat er daadwerkelijk iets fout. De overheid geeft op deze pagina instructies voor verschillende situaties. Wie vragen heeft, kan tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 - 1421.