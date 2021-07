Vaccinaties die door de huisarts zijn gezet, zijn op uitzonderingen na inmiddels allemaal bekend bij het RIVM. Dat laten woordvoerders van ministerie van Volksgezondheid en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vrijdag weten aan NU.nl. Dat betekent dat deze groep mensen in principe geen problemen zou moeten hebben om een vaccinatiebewijs aan te maken in de CoronaCheck-app.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker in de Europese Unie op vakantie te gaan. Dat kan sinds 1 juli. Maar die dag waren honderdduizenden door huisartsen gezette prikken nog niet bekend bij het RIVM.

Het gevolg was dat deze groep met CoronaCheck geen vaccinatiebewijs op kon halen. De oorzaak was in veel gevallen technisch van aard. Huisartsen registreerden de prik wel, maar de koppeling tussen hun systeem en dat van het RIVM liep spaak.

"Het RIVM is lang bezig geweest, ook met individuele huisartsen, met de vraag waarom zij gegevens niet terugzien", zegt een woordvoerder van de LHV.

De afgelopen weken hebben meerdere herstelwerkzaamheden plaatsgevonden om de gegevens van grote groepen mensen door te geven, zegt de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In de meeste gevallen zouden de problemen dus opgelost moeten zijn. Mensen kunnen op de website van het RIVM controleren of hun vaccinatie bij het instituut bekend is.

Huisarts kan ook handmatig vaccinatiebewijs maken

In sporadische gevallen kan het alsnog voorkomen dat mensen die door de huisarts zijn geprikt geen vaccinatiebewijs kunnen ophalen in CoronaCheck, zeggen beide woordvoerders.

De Landelijke Huisartsen Vereniging roept mensen in die gevallen op om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. "Dat is een signaal om er nog eens naar te kijken", zegt de LHV-woordvoerder. "Soms is er bij het registreren een menselijke fout gemaakt. Of blijkt een groep gegevens alsnog niet bij het RIVM aangekomen."

Ook de naar schatting 150.000 mensen die door de huisarts zijn geprikt, maar geen toestemming hebben gegeven om hun vaccinatie met het RIVM te delen, kunnen voor een vaccinatiebewijs contact opnemen met hun huisarts. Sinds 1 juli kunnen huisartsen namelijk ook handmatig een vaccinatiebewijs maken.

Niet iedere huisarts had direct toegang tot die mogelijkheid, maar kon die wel aanvragen. Die verzoeken zouden deze week grotendeels verwerkt moeten zijn, zegt de LHV-woordvoerder.