WhatsApp heeft in India meer dan twee miljoen accounts geblokkeerd, omdat ze de regels van de chatdienst overtraden. Volgens WhatsApp werd 95 procent van de accounts geblokkeerd omdat ze een grote hoeveelheid aan spamberichten verstuurden, meldt CNN vrijdag.

Vanwege nieuwe regelgeving in India moet de chatapp sinds kort maandelijks in het land bekendmaken wat het doet om zijn platform vrij te houden van misbruik.

Volgens WhatsApp worden er sinds 2019 steeds meer accounts gevonden die regels overtreden. "Dat komt door verbetering in onze systemen", meldt WhatsApp in een verklaring. "De meeste accounts worden proactief geblokkeerd, zonder dat ze door anderen worden gerapporteerd."

Sinds 2018 treedt WhatsApp strenger op tegen het massaal doorsturen van berichten. Volgens de dienst werd de functie het meest gebruikt in India, maar werd vooral veel nepnieuws doorgestuurd. Daarin werden bepaalde mensen aangemerkt als kinderhandelaren, met daarbij een oproep hen op te sporen. Als gevolg daarvan vonden vervolgens twintig moorden plaats.

Beperking op doorsturen van berichten

WhatsApp beperkt sindsdien het aantal keren dat gebruikers een bericht kunnen doorsturen. Sinds vorig jaar kan een gebruiker die een bericht ontvangt dat al meer dan vijf keer is doorgestuurd, nog maar doorsturen naar één persoon per keer.

"We hebben gezien dat er meer berichten worden doorgestuurd en gebruikers vertellen ons dat dat overweldigend kan zijn", schreef WhatsApp destijds. "Ook kan het doorsturen van berichten bijdragen aan de verspreiding van desinformatie. We vinden het belangrijk dat dit soort berichten minder snel gedeeld worden, zodat WhatsApp een plek blijft voor persoonlijke gesprekken."

Wereldwijd blokkeert WhatsApp gemiddeld acht miljoen accounts per maand, schrijft CNN. De dienst heeft in totaal twee miljard gebruikers. India is de belangrijkste markt met 400 miljoen gebruikers.