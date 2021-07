Een nieuwe functie van Google zorgt ervoor dat mensen hun zoekgeschiedenis van de laatste vijftien minuten kunnen wissen. Vooralsnog werkt het alleen op iOS, later dit jaar volgt Android.

Het wissen van de zoekgeschiedenis is een van de nieuwe privacyfuncties die Google eerder dit jaar aankondigde. Het moet gebruikers meer controle geven over hun zoekgedrag.

Zoekgeschiedenis van afgelopen kwartier wissen op iOS Open de Google-app

Tik rechtsboven op je profielfoto

Kies voor 'Laatste 15 min verwijderen'

In de webbrowser op desktop kunnen Google-gebruikers ervoor kiezen de zoekgeschiedenis automatisch te laten wissen. Hierbij is te kiezen voor langere periodes, namelijk na 3 maanden, na 18 maanden of na 36 maanden. Dat kan via de pagina Activiteitsopties van Google. Mensen kunnen ook handmatig zoekopdrachten wissen.

Er valt ook extra verificatie voor zoekactiviteiten in te stellen via de Activiteitsopties. Dan checkt Google met een wachtwoord of het echt de gebruiker is, voordat de hele geschiedenis voor 'Mijn activiteit' bekeken of verwijderd kan worden. Daarmee is de geschiedenis beter beveiligd op gedeelde apparaten.