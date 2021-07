De achttienjarige Nederlander Oliver Daemen mag volgende week met miljardair Jeff Bezos mee op een commerciële vlucht naar de ruimte. Het is de eerste bemande vlucht van ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Daemen deed vorige maand mee aan een veiling van het bedrijf. Hoewel hij niet het hoogste bod deed, koos Blue Origin hem toch uit duizenden mensen uit. De winnaar van de veiling, die 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) bood, zag eerder van de reis af.

Als het vaartuig de dampkring verlaat, is Daemen de jongste astronaut ooit. Dat record is nu nog in handen van de Rus German Titov, die 25 was toen hij in 1961 naar de ruimte ging. Daemen is dan ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. Van den Berg deed dat als Amerikaans staatsburger.

De lancering staat gepland voor volgende week dinsdag. De raket met Daemen, Bezos en twee anderen gaat na lancering naar ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar zien ze de sterren, de rand van de dampkring en de kromming van de aarde, waarna ze terugkeren naar het aardoppervlak.

De raket heet New Shepard, een eerbetoon aan Alan Shepard, de eerste Amerikaan in de ruimte. Aan boord is plek voor vier mensen. Een daarvan is Jeff Bezos zelf, een ander is zijn broer Mark. De derde passagier is de 82-jarige Wally Funk. Zij wordt na lancering de oudste mens die ooit in de ruimte is geweest.

'Levenslange droom die in vervulling gaat'

"Vliegen met New Shepard zal een levenslange droom in vervulling laten gaan voor Oliver, die als sinds zijn vierde gefascineerd is door de ruimte, de maan en raketten", schrijft Blue Origin.

Kuipers vertelde eerder tegen NU.nl dat training niet noodzakelijk is om de vlucht te maken, zo lang je fysiek en lichamelijk gezond bent. Wel kunnen de passagiers bijvoorbeeld in een centrifuge gaan om aan de G-krachten te wennen tijdens de lancering.