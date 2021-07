Het aantal boetes dat is uitgedeeld voor het gebruik van elektrische steps is in een jaar tijd ruim verdrievoudigd. Dat meldt webwinkel Beslist donderdag op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Waar er in 2019 nog slechts 68 mensen op de bon werden geslingerd voor onjuist gebruik, waren dat er vorig jaar 233. De grootste stijgingen werden in Noord-Brabant (zeven keer zoveel als in 2019) en Noord-Holland (een verviervoudiging) gemeten.

Uit de cijfers blijkt echter dat de verschillen lokaal erg groot zijn. In de provincie Overijssel werd bijvoorbeeld geen enkele boete uitgedeeld voor het gebruik van een elektrische step.

Elektrische steps zijn in Nederland niet zomaar toegestaan op de openbare weg. Voordat ze gebruikt mogen worden, moeten de voertuigen goedkeuring krijgen van de RDW en bestempeld worden als "bijzondere bromfiets".

Slechts enkele modellen zijn in Nederland goedgekeurd. De bestuurders moeten bovendien ouder zijn dan zestien jaar. Ga je zonder toestemming toch de weg op met een elektrische step, dan bedraagt de boete 380 euro.