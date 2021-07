De waterdichtheid van je smartphone testen met Water Resistance Tester en de processierups spotten met Plaagradar. Dit zijn de apps van de week.

Water Resistance Tester

Is je smartphone waterdicht? Dat kun je op twee manieren testen. Je kunt de telefoon onder water gooien en hopen op het beste, of je kunt de nieuwe app Water Resistance Tester downloaden. Deze app meet zonder een druppel water te gebruiken of je smartphone waterdicht is.

Daarvoor wordt de barometer in je smartphone gebruikt. Mits je toestel zo'n meter heeft natuurlijk. Zo zijn er verschillende OnePlus-toestellen verkrijgbaar zonder barometer. Je merkt dat als je de app niet via de Play Store kunt downloaden.

Om de test uit te voeren worden gebruikers gevraagd om het toestel eerst even met rust te laten en daarna hard op twee punten van het scherm te drukken.

De maker van de app doet geen garantie op het resultaat, maar de app is gewoon gratis te gebruiken. Er worden wel advertenties getoond, maar via een donatie van een euro kun je deze verwijderen.

Download Water Resistance Tester voor Android (gratis).

Plaagradar

Je hoort er tegenwoordig wat minder over, omdat er zoveel andere dingen in de wereld gebeuren. Toch is de processierups nog steeds aanwezig en dat zorgt voor een hoop overlast. De nieuwe app Plaagrader wil hulp bieden.

Het idee van de app is dat je kunt aangeven waar processierupsen zich verschuilen. Op deze manier wordt er een kaart gevuld door alle gebruikers, zodat iedereen alert kan zijn of hele gebieden kan ontwijken.

Om een melding te maken druk je in de app op het rupsicoontje en markeer je de boom waar je de rupsen hebt gezien.

Van sommige gemeentes zijn de gegevens van eikenbomen beschikbaar, waardoor daar automatisch al veel meldingen van te zien zijn in de app. In de rest van het land staan er nog niet veel meldingen op de kaart. Hopelijk verandert dat nog door enthousiaste rupsspotters.

In de app vind je daarnaast informatie over de processierups en tips tegen de jeuk die deze beestjes kunnen veroorzaken.

Download Plaagrader voor Android of iOS (gratis)

TikTok

Deze maand is het voor alle TikTok-gebruikers mogelijk om langere video's te maken op het populaire platform. Voorheen mochten video's maximaal een minuut lang zijn, maar nu is het limiet opgeschaald naar drie minuten.

De nieuwe functie werd al sinds december 2020 getest in de app. Blijkbaar beviel dat goed, want deze maand rolt de optie naar alle gebruikers uit. Je hebt daar als het goed is een notificatie over gekregen en anders moet die nog komen.

TikTok stelt dat dat deze extra ruimte voor meer creativiteit kan zorgen. Uiteraard werken korte en krachtige video's nog steeds het beste op het platform. Met meer tijd is het alleen maar moeilijker om de aandacht van kijkers vast te houden. Voor je het weet swipen ze door.

Download TikTok voor Android of iOS (gratis).

