Het Russische Kremlin heeft geen idee waar REvil is gebleven, meldt het Russische persbureau TASS. Websites van de beruchte Russische hackerbende zijn sinds dinsdag offline.

"Ik weet niet wat de groep is en waar de groep naartoe is gegaan", zegt een woordvoerder van het Kremlin. Rusland zegt ook niet te weten of het verdwijnen van REvil een gevolg is van het gesprek dat de Amerikaanse president Joe Biden vorige week met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin voerde. In het gesprek vroeg Biden Poetin om strenger op te treden tegen Russische cybercriminelen.

REvil bestaat ongeveer twee jaar. De criminele leden van de groep verspreiden ransomware. Dat is gijzelsoftware waarmee bestanden op computers op slot worden gezet. Slachtoffers kunnen daar pas weer bij als ze criminelen betalen.

De woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat cyberaanvallen onacceptabel zijn. "We vinden dat criminelen gestraft moeten worden. Daarvoor moeten we internationaal samenwerken. In dit geval moeten Rusland en de Verenigde Staten dat doen. Maar over deze specifieke groep heb ik geen verdere informatie."

Het is duidelijk dat het blog en de betalingssite van REvil zijn verdwenen, maar het is onduidelijk of de pagina's offline zijn gehaald door autoriteiten of dat de hackers ze zelf hebben gewist. Dat laatste gebeurt wel vaker. In veel gevallen gaan hackers vervolgens onder een andere naam verder.