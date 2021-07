Wat is de beste travelzoom-compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel mensen fotograferen tegenwoordig onderweg of op vakantie met een smartphone. Logisch, want de camera's op smartphones worden steeds beter. Maar op bepaalde vlakken kan een smartphonecamera niet tippen aan een fotocamera.

Travelzoom-compactcamera's zijn een kleine, eenvoudige camera's. Je neemt ze, net als een smartphone, makkelijk mee. Het zoombereik varieert van 5x tot wel 40x en bij zoomen blijft de beeldkwaliteit hoog. Op een smartphone verlies je bij ver inzoomen al snel veel van de beeldkwaliteit. Een travelzoom-camera heeft ook veel fysieke knoppen die de bediening snel en gemakkelijk maken.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 158 fotocamera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Van de zestien geteste camera's binnen de categorie travelzoom-compactcamera's komt een camera van Panasonic als Beste uit de Test. En een ander model van Panasonic is de Beste Koop.

NB.: Er kwamen meer travelzoom-compactcamera's als Beste uit de Test. We lichten hier de camera uit die het laagst geprijsd is.

Beste uit de Test: Panasonic Lumix DMC-TZ100

De TZ100 van Panasonic is een camera die goed presteert. Hij is wat ouder dan de opvolger (de TZ200), maar is een stuk goedkoper en doet wat betreft fotokwaliteit niets onder.

De TZ100 heeft een redelijk grote beeldsensor. Dat is de 'gevoelige plaat' van de camera. Dit bepaalt voor een deel de fotokwaliteit. Hoe groter de beeldsensor, hoe beter de fotokwaliteit. Maar een grotere beeldsensor heeft ook een nadeel. Dit zorgt er namelijk voor dat het zoombereik juist kleiner wordt. Bij de TZ100 is het zoombereik dan ook wat kleiner dan bij de meeste travelzooms.

Deze camera heeft een Leica-lens met multifunctionele ring. Je kunt verbinding maken met je smartphone en gps-data toevoegen. Naast fotograferen kun je ook filmen. Dit kan in 4K en de videokwaliteit is goed.

Verder is de camera stevig gebouwd en ligt hij goed in de hand. De knoppen zijn goed geplaatst en het aanraakscherm en de zoeker zijn goed.

De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren, zilver en zwart.

Beste Koop: Panasonic Lumix DMC-TZ80

De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat ook naar een model van Panasonic. De TZ80 is een prima camera met veel waar voor je geld. Je levert wat betreft foto- en videokwaliteit wel wat in op de TZ100, maar de kwaliteit is nog steeds voldoende. Net als met de TZ100 kun je filmen in 4K.

Een opvallend verschil met de TZ100 is dat de TZ80 een stuk groter zoombereik heeft. Dat is mogelijk omdat de beeldsensor van de TZ80 een stukje kleiner is. En dat zorgt weer voor iets minder goede fotokwaliteit.

De TZ80 ligt prettig in de hand en de knoppen zijn slim geplaatst. Het aanraakscherm en de zoeker werken goed. De zoeker is wel wat klein.

De lens van de camera is ook bij dit model van Leica en beschikt over een multifunctionele ring. Je kunt ook verbinding maken met je smartphone en gps-data toevoegen. Hij is verkrijgbaar in 2 kleuren, zilver en zwart.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.