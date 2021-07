Goed en nauwkeurig typen op je telefoon, daar gaat soms nog heel wat tijd in zitten. Vooral als een klein foutje funest is, zoals in een e-mailadres. Met deze tip tover je in een handomdraai veelgebruikte woorden, zinnen of e-mailadressen tevoorschijn.

Sommige zinnen typ je vaker dan je denkt, zoals 'Ik kom er zo aan', 'Ik rijd nu weg' of 'Zet maar vast een biertje klaar'. Ook je e-mailadres of volledige naam tik je vaak in, om bijvoorbeeld in te loggen op een website.

Het kan aardig wat tijd schelen als je daar een snelkoppeling voor instelt, vooral als je een ingewikkeld e-mailadres met veel punten hebt. Maar je kunt het ook gebruiken als je van jezelf weet dat je bepaalde woorden vaak verkeerd spelt.

De meeste smartphones hebben een optie om zo'n snelle afkorting in te schakelen. Je kunt het dan zo instellen dat je volledige e-mailadres verschijnt als je 'eml' intikt. Maar dit kan ook met andere woorden of zinnen die je vaak gebruikt. 'BRB' kun je bijvoorbeeld laten veranderen in 'Ik ben zo terug', en 'OMW' wordt automatisch 'Ik ben onderweg'.

Tekstvervanging iPhone

Op iOS vind je deze instelling in het optiemenu van de telefoon. Tik in de instellingen op 'Algemeen' en vervolgens op 'Toetsenbord'. Hier vind je de optie 'Tekstvervanging', waar je zelf je eigen snelkoppelingen kunt maken.

Tik op het plusje rechtsboven om een nieuwe tekstvervanging aan te maken. Eerst voer je de zin of het woord in dat je getypt wil hebben, gevolgd door de afkorting. Gebruik je een bepaalde snelkoppeling toch niet zo vaak, dan verwijder je hem weer via 'Wijzig' onder in het scherm.

Tekstvervanging Android

Op Android hangt het van je soort telefoon af waar je deze instelling vindt. Meestal vind je het in de instellingen onder 'Taal en invoer' of 'Toetsenbord'. Je kunt ook de zoekoptie in de instellingen gebruiken om bijvoorbeeld naar 'tekstvervanging' of 'sneltoetsen tekst' te zoeken.

Samsung heeft een eigen instelling ingebouwd op hun Galaxy-telefoons, die het Samsung-toetsenbord gebruiken. Deze optie vind je onder 'Algemeen Beheer' en dan 'Instellingen Samsung Toetsenbord'. Onder 'Meer opties voor typen' staat de keuze 'Sneltoetsen tekst'.

Het toevoegen van een nieuwe tekstvervanging werkt hetzelfde als op iPhones. Door op het plusje te tikken, voeg je een nieuwe sneltoets toe. Daarna typ je de zin in die tevoorschijn getoverd moet worden. Om ze weer te wissen, tik je op het prullenbakicoontje aan de rechterbovenkant van het scherm.

In de rubriek Lifehack geeft NU.nl elke week tips om je digitale leven iets makkelijker te maken.