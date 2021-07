TikTok is wereldwijd drie miljard keer gedownload op iOS en Android, blijkt uit cijfers van Sensor Tower. Daarmee is de videoapp volgens het analysebureau de vijfde app die zo vaak is geïnstalleerd, games buiten beschouwing gelaten.

De overige vier apps zijn WhatsApp, Facebook, Messenger en Instagram, stuk voor stuk apps die Facebook in zijn bezit heeft. Bij de drie miljard downloads heeft Sensor Tower ook de Chinese versie van TikTok meegerekend, die Douyin heet.

In de eerste helft van dit jaar was TikTok wereldwijd de meest gedownloade app en de app die het meeste geld in het laatje bracht. Zo werd TikTok wereldwijd 383 miljoen keer voor het eerst geïnstalleerd en gaven mensen er 919,2 miljoen dollar (ruim 775 miljoen euro) aan uit.

TikTok is vooral onder jongeren populair. Met de app kunnen zij korte video's maken; vaak dansen gebruikers of playbacken ze bekende nummers.

Het aantal downloads kan niet een-op-een worden doorvertaald naar het aantal TikTok-gebruikers. Hoeveel mensen actief van de app gebruikmaken, maakt moederbedrijf ByteDance niet bekend. Wel bleek vorige maand uit een artikel van The Wall Street Journal dat ByteDance twee miljard actieve gebruikers verspreid over al zijn platforms heeft. Naast TikTok bezit ByteDance ook nog de nieuwsapp Jinri Toutiao.

In totaal hebben mensen nu 2,5 miljard dollar uitgegeven aan TikTok, schrijft Sensor Tower. Sinds 2014 hebben slechts zestien niet-gamingapps meer dan 1 miljard dollar opgebracht. Alleen Tinder, Netflix, YouTube en Tencent Video hebben meer dan 2,5 miljard dollar opgeleverd.

TikTok werd vorig jaar nog als een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten aangemerkt door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Het lukte hem uiteindelijk niet om de app te blokkeren. De huidige president Joe Biden haalde in juni definitief een streep door dat plan.