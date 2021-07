Streamingdienst Netflix gaat uitbreiden met games, schrijft Bloomberg donderdag. Netflix heeft daarvoor iemand aangenomen die de leiding krijgt over gameontwikkeling.

Het gaat om Mike Verdu, die eerder werkzaam was bij speluitgever Electronic Arts en het Oculus VR-team van Facebook. Verdu werkte onder meer aan populaire mobiele games, zoals The Sims en Plants vs Zombies.

Volgens een bron van Bloomberg is het plan om volgend jaar games toe te voegen aan het Netflix-platform, al heeft Netflix officieel niets over de invulling van zijn gamingtak gezegd. De spellen zouden een nieuwe categorie vormen in het Netflix-aanbod, naast bijvoorbeeld documentaires en comedyspecials. Op het moment zouden er geen plannen zijn om hiervoor meer abonnementsgeld te vragen.

De komende maanden zal Netflix zijn gamingteam gaan uitbreiden. Dat blijkt ook uit vacatures op de website van de streaminggigant.

Wat voor spellen Netflix zou willen aanbieden, is niet bekend. De dienst toont al jaren interesse in games. Zo zijn er series te zien die op populaire spellen gebaseerd zijn, zoals de tekenfilmserie Castlevania en documentairereeks High Score. Ook experimenteerde Netflix met interactieve films, waarbij kijkers keuzes maken om invloed op het verhaal uit te oefenen, zoals de Black Mirror-special Bandersnatch.