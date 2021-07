Twitter stopt op 3 augustus met Fleets, de functie voor berichten die na 24 uur vanzelf verdwijnen. Volgens Twitter zijn er te weinig mensen die er gebruik van maken.

De Fleets staan op Twitter boven alle berichten van gebruikers en worden weergegeven in bolletjes. Mensen kunnen Fleets gebruiken om teksten, video's en afbeeldingen te delen die na een dag automatisch verdwijnen. De functie lijkt op hoe Snapchat en Stories op Facebook en Instagram werken.

Twitter schrijft dat Fleets meer mensen moest aanmoedigen om op een laagdrempelige manier berichten te plaatsen. Eind november vorig jaar werden de Fleets beschikbaar in Nederland. Twitter-ontwerper Joshua Harris zei toen dat gebruikers zich veiliger moeten voelen als ze via Fleets iets delen. Omdat berichten verdwijnen en niet te delen zijn, zien vreemden ze minder snel en is de kans op ruzie kleiner. "Maar het blijkt dat ze vooral werden gebruikt door mensen die toch al het meest deelden op Twitter", schrijft het platform nu.

Na 3 augustus zijn Fleets niet meer beschikbaar. Wel zegt Twitter enkele functies van Fleets te willen houden, zoals meer mogelijkheden om teksten op plaatjes te zetten of bewegende plaatjes op gedeelde foto's te plakken.

"We proberen soms grote, gedurfde dingen uit om te kijken of het publieke gesprek er beter van wordt", schrijft Twitter-topman Ilya Brown in een blogbericht. "Een aantal van deze updates, zoals Fleets, zijn een gok en blijken achteraf niet te werken. Hiermee zullen we rigoureus zijn, evalueren wat werkt en ons verlies nemen als het niet werkt."