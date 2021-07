Microsoft heeft Windows 365 aangekondigd, een zakelijke dienst waarmee de computerbesturingssystemen Windows 10 en 11 in de cloud kunnen draaien, vanaf servers van Microsoft. Hiermee worden de systemen ook beschikbaar voor telefoons, tablets en andere apparaten.

Microsoft kondigde de dienst woensdag aan tijdens een eigen evenement. Het bedrijf beschrijft Windows 365 als een cloud-pc, waarmee je apps en documenten op elk apparaat kunt streamen. Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt als werknemers vanaf hun thuiscomputer willen inloggen op de pc die op kantoor staat.

Windows 365 werkt via de webbrowser, maar is ook te gebruiken via de Remote Desktop-app van Microsoft. Gebruikers kunnen na het opstarten van de cloud-pc op elk apparaat direct verder met waar ze mee bezig waren, zegt het bedrijf.

Op 2 augustus komt de dienst beschikbaar voor bedrijven. Zij zullen daarvoor per gebruiker een maandbedrag moeten betalen. Prijzen worden vlak voor het verschijnen van de cloud-pc bekendgemaakt.

Er komen verschillende versies van Windows 365. Bedrijven kunnen zelf kiezen hoeveel opslag en werkgeheugen ze willen nemen.