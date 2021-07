Er zijn inmiddels 278.988 beveiligingscamera's van particulieren, bedrijven en de overheid geregistreerd in de politiedatabase Camera in Beeld. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die door VPNGids.nl werden opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Eigenaren kunnen beveiligingscamera's registreren bij de politie. De politie mag vervolgens beelden van die camera's opvragen als er in de buurt een misdrijf is gepleegd.

Sinds november 2019 zijn er ruim 50.000 camera's aan het politiebestand toegevoegd. Vooral particulieren hebben in de afgelopen anderhalf jaar beveiligingscamera's aangemeld. Daarbij gaat het om 17.326 stuks. Bedrijven meldden 30.935 camera's aan.

In totaal zijn er 44.016 camera's van particulieren aangesloten bij Camera in Beeld, blijkt uit de cijfers van de politie. De meeste camera's zijn afkomstig van bedrijven: 215.553 stuks. Daarnaast zijn er nog eens 19.419 overheidscamera's waarvan de politie beelden kan opvragen.

De meeste geregistreerde camera's hangen in de gemeente Amsterdam (29.600). Daarna volgen Rotterdam (16.000) en Haarlemmermeer (7.400).