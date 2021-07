Het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM) ontving dit jaar tot nu toe zeker zestig meldingen van misbruik op chatdienst Telegram. Volgens het EOKM gaat het om "het topje van de ijsberg" en moet Telegram actie ondernemen tegen de verspreiding van dit soort berichten.

De zestig meldingen bij het EOKM gaan allemaal over minderjarigen. De meeste meldingen gaan over het delen van naaktbeelden, maar bijvoorbeeld ook over het afpersen met naaktbeeld.

Dit is volgens de woordvoerder het topje van de ijsberg, omdat meldingsformulieren niet altijd volledig worden ingevuld. "Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het om een chatdienst gaat, maar is niet bekend welke chatdienst."

Het EOKM zegt dat het probleem zich continu verplaatst. "Grote platforms zoals Facebook, Snapchat en Instagram pikken het niet meer", zegt de woordvoerder. Daar worden dit soort beelden snel verwijderd, vaak automatisch voordat anderen ze hebben gezien.

Telegram geeft volgens het EOKM niet thuis. "Gisteren kregen we een melding over een naaktfoto op Telegram waar 40.000 leden in zaten. Vandaag een melding van een ander slachtoffer over exact dezelfde groep met inmiddels 85.000 leden. We hebben dit gemeld bij Telegram, maar Telegram reageert niet en onderneemt ook geen actie om dergelijke berichten te verwijderen."

De reactie van het EOKM volgt op het bericht van onderzoeksplatform Pointer, dat woensdagochtend verslag deed van de verspreiding van naaktbeelden op Telegram. Daaruit blijkt dat er maandelijks van honderden personen ongevraagd naaktbeelden worden verspreid, onder meer van minderjarige meisjes.