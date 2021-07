De provincie Noord-Holland keurt de komst van een nieuw, tweede datacenter van Microsoft bij Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon af. Er waren al eerder bedenkingen bij de provincie, omdat de toegangsweg naar de locatie meer verkeer niet zou aankunnen. De gemeente kwam echter niet aan die bezwaren tegemoet, aldus Gedeputeerde Staten.

Omdat dat niet is gebeurd, geeft het provinciebestuur een zogeheten reactieve aanwijzing. Daarmee wordt het bestemmingsplan van de gemeente op dit punt buiten werking gesteld. Hollands Kroon kan nog in beroep gaan bij de Raad van State.

De provincie publiceerde woensdag een nieuwe conceptstrategie. Daar staat in dat in Noord-Holland alleen nog nieuwe datacenters mogen komen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon. Gemeenten die zo'n datacenter willen huisvesten, moeten met de provincie afspraken maken over het verbruik van energie en water, hoe het pand wordt ingepast in het landschap en wat er gebeurt met restwarmte.

De provincie hoopt de impact van zulke datacenters op de omgeving zo te beperken. Eind dit jaar wordt een definitieve aanpak vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zeggen "dat de provincie niet tegen de komst van datacenters is". "Steeds meer bedrijven zijn in meer of mindere mate afhankelijk van datacenters. Wel hebben Gedeputeerde Staten steeds duidelijk gemaakt aan de gemeente Hollands Kroon dat er grote zorgen leven over de verkeersontsluiting en over de randvoorwaarden."

Datacenters, waar vele duizenden servers draaien, zijn ook elders in Nederland omstreden. Ze verbruiken zeer veel stroom en hebben daarom een eigen energievoorziening nodig. Ze verbruiken daarnaast veel koelwater en de grote grijze bedrijfspanden steken af in het landschap.