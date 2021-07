Techgigant Amazon heeft een team van Facebook-werknemers overgenomen dat werkte aan het leveren van internet via satellieten. Dat bevestigt een woordvoerder van Facebook aan The Information. Facebook zou zelf niet of nauwelijks meer bezig zijn met de ontwikkeling van een eigen internetsatellietnetwerk.

Het gaat om meer dan tien werknemers die in dienst komen van Amazon. Zij zijn experts op het gebied van draadloos internet. Het is niet duidelijk wat Amazon voor de overname heeft betaald.

De overname zou volgens Amerikaanse media betekenen dat Facebook zo goed als klaar is met de ontwikkeling van eigen ruimte-internet. Het bedrijf maakte in 2018 bekend aan technologie te werken waarmee afgelegen gebieden toegang konden krijgen tot het internet door een verbinding via satellieten aan te bieden.

Amazon heeft die plannen nog wel steeds. Het bedrijf wil onder de naam Project Kuiper een netwerk van satellieten in een baan rond de aarde brengen om internet aan te bieden. Daarmee lijken de plannen op het Starlink-netwerk van ruimtevaartorganisatie SpaceX van Tesla-topman Elon Musk. Inmiddels zijn er al vijftienhonderd satellieten van SpaceX in de ruimte die internet op aarde bezorgen.

Amazon heeft gezegd ruim 10 miljard dollar (zo'n 8,5 miljard euro) vrij te maken voor Project Kuiper. Recent werd toestemming verkregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit om de satellieten in de lucht te brengen.