Google verlaagt de commissie die het een groep ontwikkelaars vraagt voor de verkoop van games via zijn gamestreamingdienst Stadia, meldt de techgigant.

Bedrijven die een omzet tot 3 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro) hebben, hoeven voortaan nog maar 15 procent af te dragen bij de verkoop van een spel. Hoeveel commissie Google eerder vroeg is onduidelijk, maar de standaard bij gamewinkels is in de meeste gevallen rond de 30 procent.

De verlaging geldt alleen voor spellen die vanaf oktober op Stadia komen. Ontwikkelaars die voor die tijd games hebben uitgebracht op het platform kunnen geen aanspraak maken op de lagere commissie. De nieuwe regels gelden in ieder geval tot 2023.

Daarnaast gaat Google de opbrengsten van Stadia Pro-abonnementen voortaan delen met ontwikkelaars. Abonnees krijgen daarmee elke maand een selectie games die ze onbeperkt kunnen spelen. Van de opbrengsten van deze abonnementen moet 70 procent bij de ontwikkelaars terechtkomen.

Stadia kwam eind 2019 beschikbaar. Het platform maakt het mogelijk om games via Chrome, via Chromecast en op verschillende smartphones te spelen zonder ze eerst te hoeven downloaden.