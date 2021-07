Hackergroep REvil lijkt van het internet te zijn verdwenen. De websites van de Russische bende zijn sinds dinsdag offline, melden verschillende Amerikaanse media.

REvil is al zo'n twee jaar actief. De criminelen verspreiden gelijknamige ransomware, waarmee ze al miljoenen dollars losgeld buitmaakten.

Eerder deze maand zou de groep een cyberaanval hebben gepleegd op de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya. Daar werden wereldwijd zo'n vijftienhonderd bedrijven slachtoffer van. De hackers eisten 70 miljoen dollar (zo'n 59 miljoen euro) aan cryptomunten voor het vrijgeven van de bestanden.

Het blog en de betalingssite van REvil zijn nu verdwenen. Het is niet duidelijk of de pagina's offline zijn gehaald door autoriteiten, of dat de hackers deze zelf hebben verwijderd. Het is niet ongebruikelijk dat hackers sites uit de lucht halen. Vaak gaan ze dan onder een andere naam weer verder.

Dat de groep juist nu offline is, is opvallend omdat de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vorige week telefonisch heeft gevraagd strenger op te treden tegen Russische cybercriminelen.