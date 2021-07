Maandelijks worden van honderden personen ongevraagd naaktbeelden verspreid op Telegram, meldt onderzoeksplatform Pointer woensdag. In chatgroepen worden duizenden foto's en video's gedeeld van onder anderen minderjarige meisjes.

Pointer hield een maand lang vier grote Nederlandstalige chats op Telegram in de gaten. In die periode zijn 200.000 berichten verstuurd, waaronder 2.463 video's en 3.718 afbeeldingen. Daarnaast zijn 137 telefoonnummers van slachtoffers in de groep geplaatst, met als doel deze personen lastig te vallen.

De deelnemers van deze chatgroepen proberen vaak te achterhalen welk meisje op de intieme beelden staat. Ze vallen het slachtoffer daarna lastig via Instagram, Snapchat of hun telefoonnummer. Ze proberen seksafspraken te maken, of sturen aan de lopende band beledigingen.

Telegram wilde tegenover het onderzoeksplatform niet reageren. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt slachtoffers aan een klacht in te dienen. De toezichthouder is bevoegd om de verantwoordelijken voor het delen van naaktbeelden aan te spreken en te beboeten. Ook raadt de AP slachtoffers aan om aangifte te doen bij de politie.