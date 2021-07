Twaalf Nederlandse nieuwuitgevers onderzoeken met elkaar of ze samen kunnen onderhandelen met techbedrijven als Google en Facebook over betalingen voor het gebruik van nieuwsartikelen. Dat maken onder meer het Mediahuis (eigenaar van onder meer NRC en De Telegraaf), DPG Media (waar ook NU.nl onder valt) en omroepen als de NPO, NOS en RTL dinsdag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Het initiatief is in het leven geroepen omdat op 7 juni het uitgeversrecht in werking trad. Deze Europese richtlijn bepaalt dat het voor nieuwsmedia mogelijk wordt om meer controle te krijgen over hoe de online nieuwsberichten worden verspreid.

"Concreet betekent deze nieuwe wetgeving dat derde partijen zoals platforms, toestemming nodig hebben van de betrokken nieuwsmedia voor het gebruik van hun online nieuwscontent", laten de mediabedrijven weten. "In een aantal landen heeft deze wetgeving al tot concrete afspraken geleid. Het doel is om dit ook in Nederland te realiseren."

Omdat het voor organisaties "niet altijd eenvoudig is om tot evenwichtige afspraken met de platforms te komen" onderzoeken de bedrijven nu of zij kunnen samenwerken om het uitgeversrecht te beheren. Dat onderzoek kan wel even duren, schrijven ze.

Specifieke platforms worden niet genoemd. Toch lijkt het voornamelijk om Google en Facebook te gaan. Dinsdag werd Google in Frankrijk nog een boete van 500 miljoen euro opgelegd omdat auteursrechten van uitgevers werden geschonden.

Op Facebook en Google worden niet alleen linkjes naar artikelen geplaatst. "Vaak staat er een kop, een foto en een eerste alinea", zegt DPG-directeur Erik Roddenhof tegen het FD. "De uitgevers willen dat daar toestemming voor komt en er afspraken over worden gemaakt."