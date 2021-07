Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), het grootste knooppunt van internetverkeer in Nederland, breidt uit naar Zuid-Holland. Er wordt nieuwe apparatuur geplaatst in twee bestaande datacenters in Rotterdam en Naaldwijk.

Het internet bestaat uit zo'n 50.000 netwerken. AMS-IX regelt het verkeer tussen deze netwerken en zorgt ervoor dat aangesloten partijen hun dataverkeer kunnen uitwisselen. Zo verloopt een groot deel van het internetverkeer met het buitenland en de gegevensstroom tussen Nederlandse internetproviders via het netwerk van AMS-IX.

Tot nu toe heeft AMS-IX in Nederland alleen datacenters in en rond Amsterdam. Wel is het bedrijf ook actief in onder andere de Verenigde Staten en China. Door de uitbreiding komt er ook apparatuur van AMS-IX te staan in het datacenter van Smartdc in Rotterdam en van Greenhouse Datacenters in Naaldwijk.

"De komst van AMS-IX naar Zuid-Holland maakt het zeer aantrekkelijk voor tech- en enterprisebedrijven om zich juist hier te gaan vestigen. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen als het live streamen via het internet van (grote internationale) events, het (internationaal) aanbieden van bedrijfssoftware, online gaming, of bijvoorbeeld videobellen", schrijft AMS-IX.