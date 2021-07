Twitter heeft per ongeluk verificatievinkjes uitgedeeld aan ten minste zes nepaccounts, meldt Daily Dot. Met zo'n vinkje kunnen mensen de echtheid van hun account bevestigen.

Datawetenschapper Conspirador Norteño ontdekte dat minstens zes profielen ten onrechte een blauw vinkje hadden gekregen. Alle accounts waren aangemaakt rond 16 juni en hadden nog nooit een tweet verstuurd. Twee van de accounts gebruikten een stockfoto als profielfoto, de andere vier hadden geen afbeelding.

Volgens Norteño zijn de zes accounts onderdeel van een botnet dat in totaal uit ruim twaalfhonderd profielen bestaat. Het is daarom mogelijk dat meer dan zes nepaccounts een vinkje hebben gekregen.

"We hebben ten onrechte blauwe vinkjes uitgedeeld aan een klein aantal nepaccounts. We hebben de betreffende accounts permanent geblokkeerd en hun vinkje weggehaald", meldt een woordvoerder van Twitter.

Op het beleid van Twitter over blauwe vinkjes klinkt al langer kritiek. Het bedrijf stopte in het najaar van 2017 met het verificatieproces, nadat het een vinkje had toegekend aan iemand die zich racistisch had uitgelaten over een vrouw die overleed bij protesten in de Amerikaanse stad Charlotteville.

Het vinkje werd gezien als Twitters goedkeuring voor het standpunt van de gebruiker. Twitter stopte er daarna mee om het beleid aan te passen. Het bedrijf erkende dat het vinkje verkeerd opgevat kon worden. Sinds mei is het weer mogelijk om een vinkje aan te vragen.