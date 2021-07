Frankrijk heeft Google dinsdag een boete van 500 miljoen euro opgelegd vanwege de schending van auteursrechten van uitgevers.

Volgens de Franse mededingingsautoriteit Autorité de la concurrence heeft Google niet voldaan aan een bevel om een deal met Franse mediabedrijven te sluiten over het plaatsen van nieuwsberichten op het eigen platform.

Google kreeg vorig jaar opdracht om een deal te sluiten over de plaatsing van nieuwsartikelen op Google News Service, maar heeft daaraan geen gehoor gegeven, aldus de autoriteiten.

Het rommelt al langer tussen Google en de Franse mediabedrijven. Kranten en tijdschriften beweren miljarden aan advertentie-inkomsten te zijn misgelopen door de techgigant. Ze dienden daarom in 2019 een klacht in tegen het bedrijf.

Google moet nu ook met voorstellen komen om de mediabedrijven vergoedingen te bieden voor het gebruik van nieuwsartikelen. Daar heeft Google twee maanden de tijd voor, anders dreigt een extra boete van maximaal 900.000 euro per dag.

"De boete van 500 miljoen euro houdt rekening met de ernst van de geconstateerde overtredingen en de niet-correcte toepassing van de wet door Google", zegt Isabelle de Silva, president van de Franse mededingingsautoriteit.

Een woordvoerder van Google zei dat het bedrijf zeer teleurgesteld is over de boete en dat het juist te goeder trouw heeft gehandeld bij de pogingen om een deal te sluiten met de Franse mediabedrijven over copyrights.