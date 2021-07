Blue Origin mag een commerciële vlucht naar de ruimte maken. Het ruimtevaartbedrijf heeft daar maandag toestemming voor gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, meldt Reuters dinsdag.

De goedkeuring komt net op tijd: de eerste toeristische ruimtevlucht van het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos staat gepland op 20 juli.

De Blue Origin-raket New Shepard wordt die dag in Texas gelanceerd naar een hoogte van ruim 100 kilometer. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen.

Volgens de FAA voldoet het ruimtevaartbedrijf aan de wettelijke eisen en is het daarom "geautoriseerd om mensen te vervoeren naar de ruimte". De licentie is in eerste instantie geldig tot augustus.

De lancering van Blue Origin komt iets langer dan een week na de vlucht van concurrent Virgin Galactic. Multimiljardair Richard Branson vloog zondag in zijn eigen raket tot de rand van de ruimte.