De webwinkel Spreadshirt is onlangs slachtoffer geworden van een cyberaanval. Daarbij zijn onder andere rekeninggegevens buitgemaakt, meldt het bedrijf.

Volgens de webwinkel, die gepersonaliseerde kleding verkoopt, zijn er ook adres- en contractgegevens van klanten, partners, medewerkers en externe dienstverleners gestolen.

Van een klein deel van de klanten die via een overschrijving hebben betaald of een terugbetaling hebben ontvangen bij Spreadshirt, Spreadshop of TeamShirts zijn ook de betalingsgegevens gelekt.

Het gaat om rekeningnummers en PayPal-informatie. Volgens de webwinkel zijn er geen rekeninggegevens van andere klanten buitgemaakt.

Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden, meldt het bedrijf niet. De webwinkel heeft de getroffen personen via een e-mail op de hoogte gesteld van het lek. Zij krijgen het advies hun wachtwoord van PayPal en Spreadshirt te veranderen.