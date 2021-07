Twitter heeft meer dan duizend tweets en "verschillende accounts" verwijderd nadat Engeland zondagavond de EK-finale had verloren, zegt het bedrijf tegen CNBC. Op sociale media lieten gebruikers zich na de finale racistisch uit tegen drie zwarte spelers die een penalty misten in de strafschoppenreeks tegen Italië.

Een woordvoerder van Twitter zegt tegen CNBC dat er op het platform geen ruimte is voor racistische uitlatingen. "In de afgelopen 24 uur hebben we met behulp van mankracht en kunstmatige intelligentie meer dan duizend tweets verwijderd die onze regels overtraden", zegt de woordvoerder. "Ook zijn verschillende gebruikers verwijderd." Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het precies gaat.

Facebook zegt tegen CNBC racistische berichten op Instagram te hebben aangepakt. "Niemand zou met racisme te maken moeten krijgen en we willen het ook niet op Instagram", aldus een woordvoerder. "We hebben gisteravond snel opmerkingen en accounts verwijderd die de voetballers van Engeland aanvielen. Daarnaast blijven we actie ondernemen tegen berichten die onze regels overtreden."

Sociale media liggen sinds gisteravond onder vuur, omdat er snel na de wedstrijd veel racistische berichten richting de Engelse spelers werden geplaatst. Het is de vraag of het verwijderen van een aantal berichten voldoende was. Verschillende beledigende opmerkingen zouden ook nu nog online staan.

Afkeurende reacties van voetbalbond en Brits team

De Engelse voetbalbond FA reageerde maandag al met afschuw over het online racisme tegen de spelers. Ook het Engelse team reageerde via Twitter. "We walgen ervan dat sommigen uit onze ploeg - die alles hebben gegeven om deze zomer dit shirt te mogen dragen - zijn onderworpen aan online discriminatie na de wedstrijd van vanavond. Wij staan achter al onze spelers."

In Engeland is (online) racisme al langer een probleem. De voetbalautoriteiten stuurden eerder dit jaar al een open brief naar Facebook en Twitter. Daarin riepen ze op om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media.