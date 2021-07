Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart is niet geprobeerd kiezers te beïnvloeden via Facebook, meldt het platform maandag.

Het socialemediabedrijf zegt dat er geen gevallen van "gecoördineerd niet-authentiek gedrag" zijn aangetroffen. Bij zulke campagnes maken groepen veel nepprofielen aan om een boodschap te verspreiden, of juist om twijfel te zaaien over de boodschap van anderen.

De verkiezingen vonden plaats op 17 maart. Volgens Facebook zijn in de eerste drie maanden van het jaar zo'n 44.000 politieke advertenties geplaatst, waaraan ongeveer 4,6 miljoen euro is uitgegeven.

Ook hebben meer dan 270.000 mensen doorgeklikt naar de informatiepagina van de Rijksoverheid over de verkiezingen, die Facebook op 17 maart boven in het nieuwsoverzicht van gebruikers plaatste.

In de eerste drie maanden van het jaar zijn meer dan 94.000 berichten van Facebook en Instagram verwijderd vanwege "haatdragend taalgebruik". Nog eens ruim 17.000 berichten zijn gedeletet omdat het ging om "misinformatie die kan leiden tot direct geweld of lichamelijk letsel".

Facebook zegt ook verschillende berichten van een waarschuwing te hebben voorzien. Dit gebeurde op basis van controles door externe factcheckers. Om hoeveel berichten het gaat wordt niet gemeld, maar volgens het platform zijn de desbetreffende posts in totaal 1,5 miljoen keer bekeken.