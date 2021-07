Consumenten vinden de informatie over mobiele abonnementen duidelijker dan voorgaande jaren. Wel vinden ze het moeilijk om de prijzen van verschillende aanbieders te vergelijken, blijkt uit het jaarlijkse consumentenonderzoek telecommarkt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Van de ondervraagden geeft 60 procent aan dat hij of zij de informatie over prijzen en voorwaarden begrijpt. Wel vindt 45 procent het nog steeds moeilijk om de prijzen van verschillende aanbieders goed te kunnen vergelijken.

Wat verder opvalt, is dat de groep consumenten die totaal verrast zijn door een hogere rekening is gehalveerd. In 2020 ging dit nog om 6 procent, in 2021 was dit 3 procent.

Het onderzoek geeft verder aan dat veel consumenten bij een aanbieder blijven waarvan zij meerdere abonnementen afnemen, bijvoorbeeld internet en telefoon. Overstappen kost volgens hen veel tijd en moeite. Ook zijn ze bang voor een administratieve rompslomp en vinden ze overstappen vaak te ingewikkeld.

De drie meest genoemde redenen om toch over te stappen zijn de prijs (33 procent), het pakket (29 procent) en de snelheid van het internet (23 procent).