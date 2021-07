Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) komt maandag met een wetsvoorstel om doxing, het delen van privégegevens om iemand te intimideren, strafrechtelijk te kunnen aanpakken.

Hij wil dat er een maximale gevangenisstraf van één jaar komt te staan op het verstrekken, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens met het doel iemand bang te maken.

De minister wijst erop dat het verspreiden van persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen mede door de opkomst van internet en sociale media een vlucht heeft genomen.

"Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig. Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken", stelt Grapperhaus.

Veel intimiderend gedrag, zoals bedreiging en stalking, is al strafbaar. Maar doxing is in de praktijk vaak nog niet strafrechtelijk aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Met het wetsvoorstel over doxing wil Grapperhaus de lat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid lager leggen.

Hij hoopt dat hij daarmee de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een stevigere basis kan geven om op te treden tegen doxing. Daarnaast hoopt hij dat het ertoe leidt dat mensen zelf eenvoudiger een beroep kunnen doen op internetproviders of online platformen om onrechtmatige content verwijderd te krijgen.