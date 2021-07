YouTube Shorts, korte filmpjes van minder dan een minuut, is vanaf nu ook in Nederland beschikbaar. Dat meldt het videoplatform maandag.

De video's die met Shorts gemaakt kunnen worden, lijken op die van TikTok. Gebruikers van het videoplatform kunnen onder andere meerdere korte video's aan elkaar plakken, muziek toevoegen en de snelheid van de beelden aanpassen. Ook is het mogelijk om filters en ondertitels toe te passen.

YouTube Shorts werd vorig jaar september eerst uitgerold in India, waar TikTok eerder in de ban werd gedaan. De functie was tot nu in 26 landen uitgebracht, maar verschijnt nu in alle 100 landen waar YouTube beschikbaar is.

Het kan tot woensdag duren voordat alle Nederlandse gebruikers toegang hebben tot Shorts.