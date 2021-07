De voetbalgame FIFA 22 verschijnt op 1 oktober voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en pc, maakte ontwikkelaar EA Sports zondag bekend.

Volgens de website komt het spel ook naar Google Stadia, maar daar wordt nog geen datum voor genoemd.

In het spel is gebruikgemaakt van HyperMotion, een techniek die ervoor moet zorgen dat de voetballers realistischer overkomen. "HyperMotion verandert hoe spelers bewegen, of ze nou aan de bal zijn of niet", schrijft EA Sports.

De ontwikkelaar heeft ook meteen een trailer uitgebracht waarin de eerste beelden van de game worden getoond. Net als vorig jaar, bij FIFA 21, staat Kylian Mbappé op de cover.