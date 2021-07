Richard Branson is zondag na een succesvolle vlucht weer geland op aarde. De multimiljardair vloog in zijn eigen raket tot de rand van de ruimte.

De lancering, die plaatsvond vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico, moest bijna twee uur uitgesteld worden vanwege slecht weer. Rond 16.45 uur (Nederlandse tijd) kon Branson, die over een week 71 wordt, alsnog aan zijn vlucht beginnen. Ongeveer een uur later landde hij weer op aarde.

De Britse zakenman maakte een testvlucht met een ruimteschip van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic, waarmee hij ruimtevluchten wil aanbieden. Volgend jaar moet het 'ruimtetoerisme' dan echt beginnen voor iedereen die het zich kan veroorloven.

Een speciale transportvliegtuig brachy het ruimteschip VVS Unity op 15 kilometer hoogte. Vandaar vloog de Unity op eigen kracht naar een hoogte van zo'n 90 kilometer boven de aarde. Het rakettoestel werd bestuurd door twee piloten, Branson en drie van zijn naaste medewerkers waren de passagiers. Branson noemde de vlucht een ervaring voor het leven.

Sterrenkundige Nancy Vermeulen, die ook astronauten opleidt, vertelde eerder aan NU.nl dat Branson eigenlijk niet de ruimte haalde. "Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit begint de ruimte boven de grens van 80 kilometer. Toch houden de meesten de grens van 100 kilometer aan."