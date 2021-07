Een ongeopend exemplaar van het allereerste The Legend of Zelda-spel van Nintendo heeft bij een veiling 870.000 dollar (ruim 732.000 euro) opgeleverd. Daarmee is het wereldrecord voor het duurste exemplaar van een computerspel ooit gebroken.

Het gaat volgens veilinghuis Heritage Auctions om een extreem bijzonder exemplaar, omdat er maar een zeer beperkt aantal van zijn gemaakt. De geveilde versie was een van de eerste edities die verschenen, in het najaar van 1987. Die versie werd vroeg in 1988 alweer vervangen door een nieuwere versie.

Volgens het veilinghuis was het spel nog nooit uit de verpakking gehaald. Het werd ook geleverd in een speciale beschermdoos.

The Legend of Zelda neemt het wereldrecord van duurste computerspelexemplaar over van de Super Mario Bros-serie. Eerder dit jaar werd een ongeopende versie van een spel uit die reeks verkocht voor 660.000 dollar.

Er verschijnen nog steeds nieuwe The Legend of Zelda-spellen. Deze maand verschijnt een nieuwe versie van Skyward Sword voor de Nintendo Switch. Volgend jaar moet weer een nieuw spel in de serie uitkomen.