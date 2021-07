Techbedrijf Amazon mag de slaapgewoonten van consumenten met een nieuwe gadget in kaart gaan brengen, schrijft Bloomberg zaterdag. Hiervoor heeft de onderneming toestemming gekregen van de Amerikaanse telecom- en mediawaakhond FCC.

Met behulp van radarsensoren kan het apparaat slaapproblemen herkennen, schrijft Amazon in de aanvraag. "Het gebruik van radarsensoren bij het volgen van de slaap kan de slaaphygiëne van de consument verbeteren. Dit kan de gezondheid van veel Amerikanen bevorderen."

De FCC reguleert het gebruik van radiogolven in de VS. Om die reden moest de manier waarop Amazon de sensoren wil gebruiken eerst worden goedgekeurd door de autoriteit.

De gadget registreert bewegingen, waardoor de gebruiker hem kan bedienen met eenvoudige gebaren. Volgens Amazon helpt dit mensen die kampen met bewegings- of spraakbeperkingen bij het bedienen van het apparaat.

Wanneer het product uitkomt en of het ook op de Europese markt verschijnt, is niet bekend. Amazon heeft weinig technische details bekendgemaakt over het apparaat, maar kan wel bevestigen dat het geen smartphone is.