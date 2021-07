Twitter gaat voortaan meer uitleg geven wanneer gebruikers niet in aanmerking komen voor een verificatievinkje, meldt het socialemediaplatform vrijdag. Met zo'n vinkje kunnen mensen de echtheid van hun account bevestigen. Gebruikers klagen over een gebrek aan duidelijkheid en willen weten waar ze aan moeten voldoen om alsnog een blauw vinkje te krijgen.

De e-mails worden voorzien van een uitgebreide verklaring, belooft Twitter. In hetzelfde draadje legt het platform uit aan welke eisen gebruikers moeten voldoen bij een nieuwe aanvraag. Deze wordt vanaf dertig dagen na de laatste aanvraag in behandeling genomen.

Zo moeten journalisten naar hun biografie linken of naar artikelen die naar hen verwijzen op de officiële site van hun organisatie. Onafhankelijke en freelance journalisten moeten links verstrekken naar drie artikelen die maximaal zes maanden voor hun aanvraag zijn gepubliceerd.

Twitter zegt dat het binnenkort nog meer richtlijnen zal toevoegen, zodat meer gebruikers een aanvraag kunnen indienen.

Sinds mei is het verificatievinkje weer beschikbaar, nadat Twitter nieuwe richtlijnen had opgesteld. Overheden, bedrijven, organisaties, journalisten en mensen die actief zijn in de entertainment-, sport- en gamingsector komen in aanmerking voor de markering. Ook andere invloedrijke personen kunnen worden geverifieerd.

Twitter stopte in het najaar van 2017 met het verificatieproces, nadat het bedrijf een vinkje had toegekend aan iemand die zich racistisch had uitgelaten over een vrouw die overleed bij protesten in de Amerikaanse stad Charlottesville. Het vinkje werd gezien als Twitters goedkeuring voor het standpunt van de gebruiker.

Twitter stopte er daarna mee om zijn beleid aan te passen. Het bedrijf erkende dat het vinkje verkeerd opgevat kon worden.