Een 32-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar nadat hij zich op Snapchat en Instagram had voorgedaan als vrouw en slachtoffers ervan overtuigde dat 'zij' tegen betaling seksuele handelingen met hen zou verrichten. Eén jaar van de straf is voorwaardelijk, wat inhoudt dat de man die niet hoeft uit te zitten als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

In zijn rol maakte de man zich slachtoffers schuldig aan sextortion. Hij vroeg zijn mannelijke slachtoffers, die dachten met een vrouw te spreken, om seksueel getinte afbeeldingen of naaktfoto's.

Vervolgens dreigde hij de gevoelige beelden door te sturen naar vrienden en familie als de mannen geen geldbedrag zouden overmaken. Ook haalde hij een minderjarige jongen ertoe over seksueel getinte beelden te maken. Die sloeg hij op, waarmee hij in het bezit kwam van kinderporno.

Uit de vrijdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat 22 mannen aangifte hebben gedaan, maar dat de man mogelijk veel meer slachtoffers maakte. De man verdiende zeker ruim 77.000 euro met zijn wanpraktijken, stelt de rechtbank vast.

Rechtbank benadrukt 'verwoestend' karakter van sextortion

De rechtbank benadrukt in de uitspraak hoe "verwoestend" deze vorm van chantage kan zijn. Zo voelden slachtoffers zich eenzaam, beschaamd en depressief. Eén persoon overwoog zelfdoding.

"Sommigen van hen leven nog steeds in de angst dat het beeldmateriaal ooit ergens op zal duiken. Anderen hebben laten weten dat zij emotionele problemen ervoeren, slecht sliepen, financiële problemen kregen, of problemen ervoeren op hun werk en in relaties."

Twaalf slachtoffers krijgen een vergoeding voor materiële en immateriële schade van elk duizenden euro's.

De verdachte zit al sinds oktober 2020 vast. Als hij nadat hij in totaal dertig maanden (2,5 jaar) celstraf heeft uitgezeten opnieuw de fout in gaat, moet hij nogmaals een jaar de gevangenis in.

Het jaar hangt hem ook boven het hoofd als hij zich niet meldt bij de reclassering. Daarnaast wil de rechtbank dat hij op zoek gaat naar werk, hulp zoekt voor zijn schulden en het beeldmateriaal van zijn laptop en tablets wist.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).