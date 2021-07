Berichtendienst WhatsApp werkt aan updates waarmee gebruikers foto's en video's in betere kwaliteit kunnen versturen. WABetaInfo verwijst naar een bètaversie van de app op Android, waarmee dat al mogelijk is.

Met de nieuwe optie kunnen mensen zelf kiezen in welke kwaliteit ze beelden verzenden. Er zijn drie opties: automatisch (WhatsApp bepaalt), beste kwaliteit en databesparing. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat er compressie wordt toegepast als de databesparingsfunctie is ingeschakeld in de Android-instellingen.

Momenteel past WhatsApp compressie toe op afbeeldingen, zodat ze kleiner van formaat worden. Dat kost minder data en zorgt ervoor dat afbeeldingen sneller verstuurd kunnen worden. Het nadeel hiervan is dat details en scherpte vaak zichtbaar verloren gaan.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de kwaliteitsverbetering voor alle gebruikers wil uitbrengen. WABetaInfo spreekt specifiek van Android; het is niet bekend of de berichtendienst de functie ondertussen ook voor iOS ontwikkelt.