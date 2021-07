De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt of telecomaanbieders hun vaste netwerken toch weer moeten openstellen voor concurrenten. Dat was eerder al het geval, tot een rechterlijke uitspraak daar vorig jaar een einde aan maakte. Maar veranderingen op de telecommarkt zouden er nu toch weer voor hebben gezorgd dat de concurrentie in het geding komt.

De toegang tot het netwerk van KPN was gereguleerd en in 2018 besloot de ACM dat ook VodafoneZiggo zijn netwerk verplicht moest openstellen voor concurrenten die internet-, televisie- en vaste telefoondiensten willen aanbieden.

Begin vorig jaar zette het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een streep door dat besluit. Volgens het CBb had de ACM onvoldoende bewezen dat de twee telecombedrijven te veel marktmacht hebben.

Na die uitspraak trok VodafoneZiggo zijn aanbod om andere partijen toegang te geven in. KPN veranderde enkele voorwaarden en prijzen. Daardoor is de concurrentie nu toch weer in het geding, meent de ACM. De toezichthouder komt later dit jaar met een ontwerpbesluit. Daarna krijgen de telecomaanbieders nog de kans daarop te reageren.