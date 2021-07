Instagram verwijderde ten onrechte een bericht, waarin kritiek werd geuit op de eenzame opsluiting van de Koerdische leider Abdullah Öcalan in de gevangenis. Dat oordeel velt de onafhankelijke toezichthouder van Facebook. Een regel die het bericht had moeten goedkeuren, blijkt al drie jaar kwijt.

Facebook bestempelt Öcalan en zijn militante Koerdische Arbeiderspartij (PKK) als "gevaarlijke entiteiten", wat betekent dat gebruikers geen steun mogen uitspreken op Facebook en Instagram. In januari werd dat beleid door moderatoren toegepast om een bericht te wissen, waarin kritiek werd geuit op Öcalans eenzame opsluiting in de Turkse gevangenis.

De gebruiker die het bericht plaatste, ging in beroep bij de Facebook Oversight Board. Hij krijgt nu gelijk. Er bestaat een interne regel die "discussie toestaat over de omstandigheden van opsluiting van personen die als gevaarlijk zijn aangemerkt". Het beleid werd in 2017 opgesteld, nota bene vanwege het debat over de leefomstandigheden van Öcalan.

Maar de interne moderatieregel raakte verloren toen Facebook in 2018 overstapte op een nieuw beoordelingssysteem. De richtlijn was daarvoor nooit openbaar gemaakt voor gebruikers en Facebook kwam er pas achter dat hij was verdwenen, nadat de gebruiker in beroep was gegaan.

"Als deze zaak niet was herzien, was de richtlijn onbekend gebleven", schrijft de Oversight Board. "Dan zou een aanzienlijke hoeveelheid berichten van algemeen belang zijn verwijderd." Het is niet bekend hoeveel berichten ten onrechte zijn verwijderd vanwege het beleid.

Facebook heeft niet op het oordeel gereageerd, daar heeft het bedrijf dertig dagen de tijd voor. Het bericht werd overigens al eerder hersteld.