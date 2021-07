De onderwijsinstellingen SURF en SIVON hebben een akkoord bereikt met Google om hoge privacyrisico's in Google-diensten die door Nederlandse onderwijsinstellingen gebruikt worden te verkleinen. De overeenstemming volgt een maand nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) scholen had afgeraden om Google-diensten te gebruiken.

De AP deed in opdracht van SURF en SIVON onderzoek naar de diensten. Daar kwam uit dat onderwijsinstellingen niet weten hoe en waar de persoonsgegevens van leerlingen en studenten worden verwerkt en bewaard. De toezichthouder zei dat de verwerking van de informatie daardoor "niet rechtmatig" was.

Google werkte sindsdien samen met de onderwijsinstellingen aan een oplossing. Dat is volgens SIVON en SURF "na intensieve discussies" gelukt. De partijen melden dat er "in voldoende mate" maatregelen worden doorgevoerd en dat ze met Google blijven samenwerken.

Details over de oplossingen zijn niet bekend. SIVON spreekt over "een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen". De komende weken gaan de instellingen met Google in gesprek om de resultaten te verfijnen en om te bepalen hoe de veranderingen doorgevoerd moeten worden.

SURF en SIVON zeggen Google namens het onderwijs te blijven spreken over mogelijke privacyproblemen. De instellingen zijn ondertussen een onderzoek gestart naar de Chrome-browser en besturingssysteem Chrome OS. De resultaten worden met Google besproken.