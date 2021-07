De Russische Multipurpose Laboratory Module, ook wel bekend als Nauka, wordt op 21 juli gelanceerd. Vervolgens wordt de module aan het International Space Station (ISS) gekoppeld. Nauka moest eigenlijk al in 2007 vertrekken, maar lanceringen werden herhaaldelijk uitgesteld.

Directeur Dmitry Rogozin van ruimteorganisatie Roscosmos maakte de nieuwe datum op Twitter bekend. De lancering vindt eind juni plaats vanaf de Russische lanceringsbasis in Baikonur in Kazachstan.

Rusland stuurt een module van 20 ton en 13 meter lang naar het ISS. Deze wordt met een Proton-M-raket gelanceerd. Het is de bedoeling dat Russische astronauten hiermee een eigen ruimte aan boord van het ISS krijgen, waar ze onder meer laboratoriumonderzoek kunnen doen.

Door vertragingen werd de lancering van Nauka sinds 2007 meerdere keren uitgesteld. In 2013 werd een verontreiniging in het brandstofsysteem gevonden, wat leidde tot een vervangingsproject dat niet alleen duur was, maar ook veel tijd in beslag nam. Ook andere systemen van de module werden in de afgelopen jaren gemoderniseerd of hersteld.