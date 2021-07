Het Vattenfall Solar Team van TU Delft heeft donderdag zijn nieuwe zonneauto onthuld, de Nuna11. Het team wil dit najaar met de auto meedoen aan de Solar Challenge in Marokko.

Het gekozen model voor de Nuna11 staat in de zonneracewereld bekend als een catamaran. De Nuna9 en NunaX hadden ook dit model. De nieuwe wagen heeft drie wielen. Dat is het beste voor de windverplaatsing rond de zonneauto, legt teamleider Christiaan Wiers uit. "Door te kiezen voor twee wielen rechts, voor en achter de coureur, en één wiel links, hebben we maar op twee plekken luchtweerstand. Dit is de meest aerodynamische vorm die denkbaar is."

Het zonnepaneel staat om een soortgelijke reden scheef. "Daarmee creëren we meer neerwaartse druk op het linkerwiel. Dat geeft de auto meer stabiliteit in winderige omstandigheden en dat maakt hem sneller en veiliger", aldus Wiers.

Nuna11 Nuna11 Foto: Vattenfall Solar Team

Daarnaast is het voertuig geoptimaliseerd voor het heuvelige landschap waar Solar Challenge Marocco gaat plaatsvinden."Met Nuna11 kunnen we nu sneller optrekken, beter klimmen en goed deelnemen aan stadsverkeer.", zegt teamlid Jasper Insinger, die de controller voor het voertuig heeft gemaakt.

Solar Challenge Marrocco is in het leven geroepen als een alternatief voor de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Deze ging vanwege de coronapandemie niet door.

Het is nog niet zeker of Solar Challenge Marocco in oktober doorgaat. Mocht dat wel het geval zijn, dan neemt Vattenval Solar Team het onder andere op tegen Solar Team Twente van TU Twente en Top Dutch Solar Racing van de Rijksuniversiteit Groningen.