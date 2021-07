Starten met rijlessen door een rijinstructeur te kiezen in een app en een videoapp voor enkel je vrienden. Dit zijn de apps van de week.

Clickdrive

Als je wil leren autorijden heb je een rijinstructeur nodig, maar een goede docent vinden is best lastig. Daar is de app Clickdrive voor bedacht. De rijinstructeurs krijgen in deze app van hun studenten een rating, zodat jij de beste uit kunt zoeken.

Clickdrive hoopt dat studenten op deze manier de instructeur op de eerste plaats zetten en daarna pas naar de prijs kijken, zodat prijsstunters met slechte resultaten geen succes hebben. Uiteraard zijn de prijzen van de instructeurs ook te vergelijken.

Clickdrive belooft alle instructeurs uitvoerig te screenen, met onder andere een check op sociale media en een persoonlijk gesprek. Ook stellen de instructeurs zich in de app voor.

Rijlessen betalen gaat ook via de app. Clickdrive steekt daar uiteraard een deel van in eigen zak.

Huddle

Huddle is een nieuwe videoapp van de Nederlandse WeTransfer-oprichter Nalden. Het idee is dat je een groepje opricht waarnaar je video's stuurt. Een soort Instagram Stories, maar dan voor een kleine club.

Je kunt verschillende groepjes, of huddles, oprichten. Denk aan een huddle met je familie, eentje met een vriendengroep en eentje met je collega's.

De video's speel je op chronologische volgorde af en verdwijnen na 24 uur weer als je ze niet opslaat. Opvallend is dat Huddle geen sociaal medium is, met profielen en de mogelijkheid om elkaar te volgen. Huddle hoor je namelijk te gebruiken met de mensen die je al kent.

Huddle is gratis en er worden zelfs geen advertenties getoond. Op termijn zullen er wel abonnementen worden toegevoegd voor extra functies. De app is op dit moment alleen nog voor iOS verkrijgbaar, maar een Android-versie is in de maak.

Tiny Island Survival

Aan survivalgames is er geen gebrek in de appwinkels. Na het succes van Minecraft wil iedereen zijn eigen hit met een game waarin je bomen hakt, stenen verzamelt, gereedschap bouwt enzovoort. Vaak zijn deze games overweldigend groot en uitgebreid. Door de kleine schaal valt Tiny Island Survival daarom in positieve zin op.

Alles gebeurt in deze game op één scherm, op een klein eilandje waar je overheen wandelt. Hier ben je na een schipbreuk beland en moet je zien te overleven. Gelukkig vind je een schep en kun je kleine boompjes en steentjes verwijderen. Met het verzamelde hout en steen kun je al snel een bijl maken, om bomen te hakken.

Op deze manier breid je jouw gereedschap steeds verder uit zodat je het eiland beetje bij beetje eigen maakt. Je bouwt hekken om monsters tegen te houden, ontdekt nieuwe gebouwen, kerkers en andere mogelijkheden. Heerlijk voor tussendoor.

