De Belarussische autoriteiten hebben opnieuw een onafhankelijke nieuwssite offline gehaald. Het nieuwsplatform Nasha Niva wordt ervan beschuldigd "illegale inhoud" te hebben gepubliceerd. De politie zou de redactie zijn binnengevallen en meerdere arrestaties hebben verricht.

Nasha Niva schrijft op sociale media dat het niet in contact kan komen met meerdere medewerkers, onder wie hoofdredacteur Jegor Martynovitsj. Zijn vrouw laat op Facebook weten dat hij is opgepakt. De Belarussische journalistenvereniging zegt dat ook de hoofdredacteur van Orsha, een andere nieuwssite, zou zijn aangehouden.

Het onafhankelijke nieuwsplatform TUT werd dit voorjaar om dezelfde reden als Nasha Niva uit de lucht gehaald. De Belarussische autoriteiten treden al maanden hardhandig op tegen dissidenten en critici van het regime in Minsk.

Onder meer Nasha Niva deed vorig jaar verslag van de massaprotesten tegen president Alexander Lukashenko, die volgens de betogers schuldig is aan verkiezingsfraude. De internationale druk op Lukashenko blijft toenemen, nu hij steeds harder optreedt tegen zijn tegenstanders.

Zo moest eind mei een passagiersvliegtuig met een kritische Belarussische journalist aan boord landen in Minsk. De man, die vanuit Griekenland onderweg was naar Litouwen, zit sindsdien vast in zijn thuisland. Naar aanleiding van zijn arrestatie heeft Brussel het land in juni economische sancties opgelegd.